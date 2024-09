Weah KO | problemi alla caviglia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Brutte notizie per Thiago Motta in vista della sfida tra Juventus e Genoa: se da un lato il tecnico bianconero può sorridere per l'ormai pieno recupero di Francisco Conceicao (quest'oggi in gruppo, va verso la convocazione con i rossoblu) c'è da segnalare un nuovo infortunio per la Vecchia Signora. Nelle scorse ore si è fermato Timothy, alle prese con un problemache non gli permetterà di scendere in campo contro il Genoa. Nelle prossime ore sarà chiaro se potrà essere o meno recuperato per la gara di Champions League contro il Lipsia.