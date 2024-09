Vuelle Pino è carico | Ora si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ l’argomento del giorno. Per quanto Sacripanti, aggrappandosi alla sua proverbiale concretezza, cerchi già di immaginare soluzioni tattiche alternative, la frustrazione per quanto successo a Danilo Petrovic mercoledì emerge in tutti i discorsi del pre-partita di Lecce. "Sono dispiaciuto prima di tutto per il ragazzo, poi per la squadra, per le cose che avevamo preparato e le spaziature che avevamo trovato, soluzioni offensive che spariscono, per quanto tempo ancora non lo sappiamo. Tecnicamente dovremo fare di necessità virtù, con l’accoppiata Zanotti-De Laurentiis schierata per più minuti, ma poi è chiaro che qualcuno dovrà reinventarsi nel ruolo, quando Lombardi andrà in panca a rifiatare". Il mercato italiano nel ruolo offre pochissimo e Sacripanti mastica amaro quando rivela che "Edoardo Del Cadia ha firmato per Brindisi venti minuti prima che Petrovic s’infortunasse".