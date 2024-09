Tra ciclismo e storia nei luoghi della 2 Guerra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) In un viaggio ciclistico-culturale, ieri l’associazione sportiva culturale "Lain Bici" di Michelino Davico è arrivata a Poggio Renatico nell’8° tappa da Imola a Felonica‘Salerno-Verona’ con un centinaio di cicloescursionisti provenienti da tutta Italia e anche dal Texas, partiti da Salerno e oggi a meta a Verona, ripercorrendo e celebrando il lungo camminoQuinta Armata Americana nella liberazione dell’Italia dal settembre 1943 alla primavera del 1945, toccandosimboloSecondaMondiale. "La bici è uno strumento incredibile che serve per scoprire i territori e patrimoni culturali incredibili – ha detto Davico, ex senatore da sempre appassionato di– abbiamo scoperto questo modo di fareandando a scoprire qualcosa e mantenendo una memoria che si sta un po’ perdendo e che va coltivata, quest’anno con il percorso5° Armata.