Tommaso Mattei il monsummanese dei record fra Traka e Italia Divide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Monsummano Terme (Pistoia), 27 settembre 2024 – Ildei. Torna a far parlare di sé, 45enne nativo di Grosseto ma residente con la famiglia a Monsummano Terme, cimentatosi lo scorso anno nella2023 con partenza da Girona, in Catalogna. Quest’anno ha affrontato l’2024, una prova epica del ciclismo endurance, che ha visto la partecipazione di più di 150 coraggiosi rider provenienti da ogni angolo del globo terrestre. Tra di loro, appunto,del Cykeln Team di Firenze, che ha affrontato i 1.263 chilometri del tracciato, con un dislivello complessivo di 26.687 metri, impiegando 130 ore e 18 minuti di sforzi estremi. “Tagliare il traguardo in 18a posizione su più di 150 partenti non è stata solo una questione di prestazione atletica, ma soprattutto di determinazione, strategia e resistenza”, commenta orgoglioso.