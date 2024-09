Taiti entra in campo | Figc pronta ad aiutare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) "La Federazione è, come sempre, ade sostenere le società sportive che si trovano in difficoltà e che non hanno a disposizione i loro impianti sportivi. Sarebbe importante, vista la delicata situazione che si è venuta a creare a Prato, che si facesse una attenta ricognizione dei campi da calcio disponibili o da poter recuperare velocemente sul territorio, anche se non di proprietà del Comune". Tende una mano alle società di calcio e all’amministrazione comunale il vice presidente del comitato regionale toscano della, Massimo, che mette sul tavolo anche possibili idee per provare quantomeno a diminuire i disagi che stanno affrontando alcune società pratesi, come il Viaccia e lo Iolo.