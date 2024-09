Spara alla compagna Cesira Bianchet e si toglie la vita | omicidio-suicidio a Treviso

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 27 settembre 2024) Hatoe poi ha rivolto l’arma verso se stesso; 3 o 4 i colpi esplosi dpistola di Giancarlo Gaio, novantenne che, all’alba del 26 settembre, ha fatto fuoco verso l’82ennee poi si è ucciso. Il dramma che ha sconvolto la piccola comunità di Tarzo, paesino da meno di 5000 abitanti nel trevigiano, ha avuto luogo fra le 6:30 e le 7:00 di giovedì, quando il genero di Gaio, G.F., arrivato nella casa dei suoceri per portare l’uomo a una visita in ospedale per un interventoprostata, ha trovato i corpi senzanella camera matrimoniale. Sul letto, in camicia da notte, quello di, a terra, a pochi passi, quello di Giancarlo Gaio; il novantenne avrebbe preso la Bernardelli semiautomatica calibro 9×21 regolarmente registrata e avrebbetotesta, quindi a se stesso.