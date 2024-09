Serie C Ascoli esonerato il tecnico Massimo Carrera

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fatale albianconero il pareggio di Carpi, la scorsa retrocessione e, soprattutto, l’avvio stentato in campionato. Al suo posto, promosso dalla Primavera Cristian Daniel Ledesma VALLESINA, 27 settembre 2024 – La notizia era già nell’aria, ma solo nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità:non è più l’allenatore dell’Calcio. Il pareggio di Carpi, insieme ad un avvio non certo brillante in campionato, hanno indotto la società bianconera all’esonero delarrivato nella città delle cento torri nel finale della scorsa stagione, non riuscendo nell’intento di salvare la squadra. Un bilancio del tutto negativo quello delmilanese, che in questo inizio di torneo non è riuscito a dare una vera identità alla squadra.