Roma-Atletico Bilbao Juric | Dybala ha avuto un piccolo fastidio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Laparte con un pareggio nella prima giornata della nuova Europa League. I giallorossi impattano 1-1 all’Olimpico contro l’. Indurimento al flessore sinistro per, uscito all’intervallo. “Non era una staffetta pensata quella di, era un cambio obbligato. Haun, ora vediamo. Non vogliamo rischiare nulla, non possiamo parlarne ora” ha detto in conferenza stampa l’allenatore dei capitolini, Ivan. Sui tifosi ha poi aggiunto: “Hola sensazione che si stessero divertendo, speriamo di prolungare questi momenti e che la squadra possa rinconquistarli. Quando giochi bene esce tutto l’amore possibile. I ragazzi sono convinti che possono ribaltare la situazione e penso che ce la faranno”.