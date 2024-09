Petit e ‘Lingerie’ | L’inizio di un nuovo viaggio

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si intitola Lingerie ilsingolo di, che arriva dopo il successo di Mammamì. La canzone era stata anticipata dall’apparizione – per le strade di Milano e Napoli – di lingerie, suscitando da subito grande curiosità. Un dettaglio che non ha certo lasciato indifferenti i passanti. «Lingerie – ci dice– nasce subito dopo Amici. È la prima canzone che ho scritto. Sicuramente è un brano importantissimo per me, perché dà inizio a unpercorso, un. È il primo brano dopo Amici e non è facile ma ci credo tanto. L’importante è che mi piaccia come pezzo. Non guardo tanto il numero». Il brano mette in evidenza il lato più introspettivo ed emozionale die ci parla di quando l’amore rimane sospeso tra passione e sofferenza.