Minicucci | Occhio alla Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo 12 risultati utili consecutivi in campionato per l’Atletico Ascoli è arrivata la sconfitta di rigore contro la Fermana in un derby comunque vivace e combattuto. La Fermana è stata brava a limitare le fonti del gioco bianconero. La mossa di spostare l’argentino nella ripresa in posizione più avanzata, da trequartista, può essere una soluzione che però va abbinata ad una crescita di tutti sul piano della qualità delle giocate. E su questo il tecnico Simone Seccardini dovrà ancora lavorare molto anche in vista del quarto derby stagionale di questo inizio di stagione, domenica a Recanati contro l’altra squadra retrocessa dSerie C. Il campionato è ancora apertissimo e molto equilibrato con ben quattro squadre in testa con 7 punti e l’Atletico a metà classifica con i suoi 4 punti in tre gare.