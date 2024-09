Matrimonio a sorpresa per Lana del Rey

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prima la notizia che la coppia aveva ottenuto una licenza di, poi le foto che non lasciano spazio a dubbi.Del Rey, 39 anni, si è sposata in gran segreto. Nessun annuncio pubblico, nessun indizio ai fan. La cantante di Summertime Sadness ha detto «Sì» a Jeremy Dufrene, guida naturalistica della Louisiana specializzata in tour di alligatori. GUARDA LE FOTODel Rey, le foto più belle della pop starDel Rey sposa in gran segreto Le immagini “rubate” dalla cerimonia raccontano tutta l’emozione della cantante, sorridente e in abito bianco, che si dirige verso l’altare accompagnata dal padre Robert Grant.Del Rey e Jeremy Dufrene si sono conosciuti nel 2019, ma le voci su una possibile frequentazione si erano rincorse solo negli ultimi mesi.