Ma non è possibile | Affari Tuoi partita stravolta a un secondo dalla fine | Guarda

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al centro dello studio, nella puntata diandata in onda questa sera su Rai 1, ecco Alice col pacco numero 8, rappresentante della Toscana, accompagnata dal compagno Yuri. Al termine di una puntata ricca di colpi di scena, la concorrente è rimasta con 75 euro da una parte e 200 euro dall'altra. Nulla di entusiasmante, insomma. Anche perché i pacchi rossi purtroppo sono stati eliminati tutti quasi subito. Proprio per questo allaAlice ha deciso di tentare la sorte con la Regione Fortunata: il primo tentativo è stato per la Puglia. Per fortuna, e contro ogni previsione, dopo unanon facile, la pacchista è riuscita a indovinare la Regione giusta al primo colpo, vincendo così 100mila euro. Nel suo pacco invece c'erano solo 75 euro.