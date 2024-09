Look fashion questo autunno inverno con Calvin Klein

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) I primi freddi si fanno sentire e la voglia di rinnovare il guardaroba diventa sempre più forte. Prima, però, sarebbe meglio conoscere le nuove tendenze che hanno sfilato in passerella e che presto potrebbero fare ingresso nei nostri armadi. Com’è lo stile autunnale di? La stagione2024/25 porta con sé una rivoluzione nella sartorialità, reinterpretando il tailoring tradizionale e proponendo uno stile più audace e moderno. A farsi portavoce di queste tendenze è soprattutto, il brand nato a New York nel 1968. Per la campagna autunnale, il noto marchio ha scelto come testimonial Kendall Jenner, immortalata dal celebre fotografo Mert Alas. Negli scatti che vede protagonista la supermodella statunitense,sottolinea il tipico carattere minimalista del brand, con un accento sui materiali di lusso e linee pulite.