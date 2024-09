L’inclusione sociale riguarda anche le delicate pratiche di recupero del credito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) A volte si sbaglia a definire l’economia “la scienza triste”. E quando si parla di npl, non performing loans, quindi prestiti non onorati e soggetti alcrediti, questa branca della finanza potrebbe addirittura evocare qualcosa di peggio della tristezza. Eppure a Cernobbio, dove l’andirivieni di manager e imprenditori genera per tradizione una sorta di overtourism manageriale sui generis, in questo venerdì di fine settembre si poteva respirare un mood diverso. Al Npl meeting 2024 organizzato da Banca Ifis sono stati i dati i veri protagonisti di una ventata di ottimismo, seppure cauto. L’Italia è infatti in controtendenza rispetto alle bpiù importanti d’Europa, in Francia e Germania soprattutto. Un settore che vede incrementare di sedici miliardi il dato del mercato dell’esposizione creditizia che per le bammonta a 373 miliardi di euro.