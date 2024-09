L’eterno riposo al Monumentale un lusso da 2mila euro al mese | Status symbol senza tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano – Regno silenzioso delle anime, il Cimiterodi Milano. Ambìto luogo incantato. “Affittare“ un’edicola funeraria (meglio, aggiudicarsene la concessione per 99 anni) può comportare un esborso pari al canone di un trilocale in centro:mensili. Nel mercato immobiliare dobbiamo ormai comprendere le tombe. L’asta pubblica, metodo scelto dal Comune per garantire trasparenza e accessibilità, nell’assegnare tre monumenti si è conclusa con questi risultati: a 2,45 milioni diè stata aggiudicata l’edicola Annoni, per cui Palazzo Marino aveva fissato una base di 477mila; per l’edicola Frova sono stati offerti 507mila(base: 389mila); per l’edicola Zapelli l’offerta economica conclusiva è di 757mila(da 37iniziali). Siamo, com’è noto, nella città dei prezzi impossibili.