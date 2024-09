Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 27 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272024. Ariete La mattina risente ancora del cambio di Luna che questa volta è stato davvero pesante per tutti i nativi a causa della congiunzione con Marte nel segno del Cancro, attenti anche oggi a non fare gli spericolati, cautela in viaggio e alla guida. Ma se avete qualcuno o qualcosa da rottamare, accomodatevi pure. Nel pomeriggio inizia una deliziosa frenesia nel cuore, in serata è previsto un incontro che ha dell'incredibile. Miracoli di Luna in Leone! Toro Strano, curioso giorno.