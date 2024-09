L’amico più fedele quello che non tradisce mai e ama senza condizioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’amicizia e il rapporto tra uomo e cane è una della cose più belle che esistano ed è una situazione sulla quale scherzare non si può L’amicizia più antica e più salda della storia. Mai nessun rapporto è stato così duraturo, infinito e inossidabile comeche c’è tra l’uomo e il cane. E si sta parlando di una cosa seria, sulla quale non si può tanto riderci sopra come qualcuno spesso fa, sottovalutando la sinergia e l’empatia che si crea tra il padrone e il proprio cane. La storia dell’amicizia tra cane e uomo è una delle cose più belle e più salde di tutte (Ansa Foto) Cityrumos.itCi sono esempi e storie di ogni genere, racconti che fanno venire i brividi e che appassionano, anche perché, nonostante ci siano bellissime storie tra persone, quelle tra i cani e i loro padroni o anche che non lo siano, sono sicuramente e per certi versi più vere e belle,alcun dubbio.