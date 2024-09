La cabarettista Timo apre la stagione teatrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una nuovaper il teatro comunale di Castiglione dei Pepoli. Il sipario si alzerà domani con Teatro OnAir, la serata live di Radio Fresh con il programma "Fresh & Food". Durante la serata grande spazio alla comicità grazie alla presenza dell’attrice eMaria Pia, celebre per la sua partecipazione a trasmissioni televisive di successo, tra cui ’Quelli che il Calcio’ e ’Colorado’. Quest’ anno, per la prima volta, la struttura sarà gestita da tre associazioni locali: ’Appennino Sound’ nel ruolo di capofila, ’Non solo ragionieri’ e ’Officina 15’. L’aggregazione temporanea di scopo formata dalle tre associazioni si è aggiudicata la struttura, di proprietà comunale ma gestita dall’Unione dei Comuni dell’Appennino, per quattro anni.