Inseguimento a 170 all’ora Ubriaca fugge all’alt In auto pastiglie di ecstasy

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una donna di 32 anni ha dato vita, la scorsa notte, ad un follenelle strade di Rimini e Riccione. Manovre spericolate in mezzo al traffico, vie imboccate contromano: il tutto con la conducente che si era messa al volante dopo aver esagerato con l’alcol. Non solo: dopo essere riusciti a interrompere la sua fuga, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato, nel bagagliaio della macchina, ben 42 pasticche di Mdma. L’episodio è avvenuto tra mercoledì e giovedì, quando, nella zona del Ghetto Turco, una pattuglia ha tentato di fermare una Ford Ka per un controllo di routine. A bordo c’era proprio la 32enne insieme ad un’amica che si trovava sul sedile del passeggero. La conducente, dopo essersi inizialmente fermata, ha improvvisamente accelerato, dando il via a una fuga spericolata.