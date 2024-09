Il campo largo ha chiuso le trasmissioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dicono che da giovane – un sacco di chili fa – Angelo Bonelli avesse una qualche somiglianza con Roberto Mancini: inspiegabilmente, l'ex golden boy di Sampdoria e Lazio non ha mai querelato. Ma ieri, all'improvviso – come un lampo nel buio – quella somiglianza è venuta fuori. Non esteticamente: non fraintendete. Ma per un vero e proprio colpo di tacco calcistico di Bonelli, una giocata sublime, un tocco da prestigiatore del football, roba da Mancini dei tempi d'oro appunto.