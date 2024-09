Grazie al mio ottimo rapporto con Putin | Trump clamoroso all' incontro con Zelensky

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un, a New York, tra Donalde Volodymyr. L'uno di fronte all'altro il candidato repubblicano alla Casa Bianca e il premier dell'Ucraina impegnata nella guerra scatenata dalla Russia di Vladimir. Una guerra che Kiev "sicuro, può vincere", ha affermatoall'inizio dell', rispondendo a un giornalista che lo interpellava sul punto. Una risposta, quella del tycoon, per certi versi sorprendente:infatti è accusato di avere posizioni filo-iane, non a caso deep-state ed establishment a stelle e strisce temono una sua vittoria nelle presidenziali di novembre contro Kamala Harris, timori ovviamente in chiave russo-ucraina.