Giovani Lobuono Giovane Roma | Non lo si è mai troppo per incidere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 set. - (Adnkronos) - “Stilare questa lista è stato difficile: ci sono ragazzi diversi e alcuni sono stati premiati anche l'anno scorso, quest'anno ci tenevamo a ribadire la costanza della militanza politica”. Lo ha dichiarato Federico, Presidente Associazione La, nel corso dell'evento all'Università degli studi Link ain cui sono state premiate le 60promesse della politica italiana. L'evento è promosso dall'associazione 'La' in collaborazione con il magazine 'Politica'. Iselezionati, tutti under 30, si sono già distinti all'interno delle principali istituzioni del Paese, sia a livello nazionale che locale. “Altri sono nomi nuovi - ha proseguito- sono tanti e tante ad aver dimostrato che non si è maipere determinare il presente.