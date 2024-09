Firenze sospetta salmonellosi nelle scuole | mense chiuse 60 bambini al pronto soccorso e 10 ricoverati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Scatta l’allarme adopo che circa 60sono stati portati alcon i tipici disturbi di una infezione alimentare: la. 10 bimbi sono statiin pediatria con sintomi più seri. A fornire queste cifre è l’ospedale Meyer del capoluogo toscano che parla di un caso diin diversedella città. L’emergenza per ora riguarda i piccoli studenti iscritti agli istituti dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello, dove lesono statea scopo precauzionale in attesa di ulteriori verifiche.Leggi anche: Noodles, ritirato un lotto dai supermercati: l’allarme del Ministero della Salute Secondo quanto riportano fonti locali, i primi casi di malessere tra isono iniziati questa settimana, per poi moltiplicarsi a macchia d’olio.