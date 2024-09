Condannata la chirurga dei vip | ha convinto un’imprenditrice a pagare 4 milioni per 22 interventi non necessari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a due anni e mezzo di carcere e il pagamento di un risarcimento di circa tredi euro nei confronti della modella e imprenditrice ucraina Oksana Moroz. Gli imputati, laestetica Marilena Pizzuto e suo marito Santo Gentilcore, erano accusati di truffa per aver diagnosticato falsamente a Moroz una malattia grave, la sclerodermia, tra il 2016 e il 2018. Secondo l’accusa, i medici hanno indotto la modella a sottoporsi a 22costosi per curare la malattia inesistente, usando una “terapia innovativa” che, in realtà, consisteva solo in un miscuglio di vitamine, minerali e collagene. Il trattamento, che avrebbe dovuto sostituire i muscoli danneggiati con tessuti riprodotti in laboratorio, è costato quasi 4di euro.