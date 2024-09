Cesano Maderno come Terno d’Isola 16enne riduce in fin di vita il vicino di casa | un’aggressione senza un perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Monza), 27 settembre 2024 – Un'aggressione feroce, bestiale,un. Unche gli inquirenti stanno spasmodicamente cercando. Ma che – propriosuccesso solo due mesi fa ad'Isola, nell'omicidio di Sharon Verzeni – semplicemente potrebbe non esistere. Se non nella mente di chi ha messo in atto quella violenza.Nessun rimprovero, nessun litigio, nessuno screzio o precedente specifico. Pura casualità. Attimi di black out psichico. Con l'imprenditore 60enne quasi “estratto a sorte”, tra tutti coloro che potevano finire a tiro del ragazzo e della sua mazza da baseball. E' questo lo scenario che si sta delineando, con il passare delle ore e delle indagini, relativamente all'incredibile aggressione di martedì sera a