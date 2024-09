Calcio femminile due test ad ottobre per le azzurre | il 25 con Malta il 29 con la Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Nazionaletornerà in campo adper dueamichevoli in vista degli Europei del 2025. Venerdì 25al ‘Tre Fontane’ di Roma (ore 18.15, Rai Sport) è in programma la sfida contro, mentre martedì 29al ‘Romeo Menti’ di Vicenza (ore 18.15, Rai 2) l’avversaria sarà lacampione del mondo. Dopo queste due gare la Nazionale tornerà in campo a inizio dicembre per l’ultima amichevole dell’anno, che per lesi chiuderà formalmente il 16 dicembre, il giorno in cui a Nyon si svolgerà il sorteggio dei quattro gironi dell’Europeo. Per la nazionalequella controsarà la decima partita giocata a Roma, la seconda al ‘Tre Fontane’ dopo il 2-1 alla Colombia nell’aprile del 2023., dueadper le: il 25 con, il 29 con laSportFace.