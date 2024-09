Addio a Maggie Smith I cinque ruoli più iconici dell' attrice

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) È scomparsa oggi, all’età di 89 anni,. Due volte premio Oscar per le sue interpretazioni in The Prime of Miss Jean Brodie (1969) e California Suite (1978), l’britannica è conosciuta per i suoinella serie Downton Abbey e nei film tratti dai romanzi di Harry Potter. A dare l’annuncioa morte, attraverso un comunicato condiviso dalla BBC, i figli — Toby Stephens e Chris Larkin. «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di. È morta serenamente in ospedale nella mattina di venerdì 27 settembre. Una persona intensamente riservata, circondata da amici e familiari alla fine. Lascia due figli eamati nipoti, devastati dalla perditaa loro straordinaria madre e nonna». Simbolo di una generazione, durante la sua carrierafu premiata con varie onorificenze dalla Corona britannica.