37 Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava organizzato da Aci Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPreparativi in corso per la 37.a edizione deldi, Memorial Francesco Sorrentino, in programma il 12 e il 13 ottobre 2024 e valido per il Campionato Italianoe CoppaTerza Zona, 11° Trofeo PT Gomme First Stop. Organizzata con la collaborazione dei promotori locali didi, il patrocinio del Coni, dei Comuni dide’ Tirreni e della Provincia di, e il supporto della Rombo Team, la gara con le «auto che emergono dal mare» sta per vedere la luce. Primo appuntamento per sabato 12 ottobre dalle ore 15,00 alle 19,30 per le verifiche sportive presso la Sede della Polizia Municipale dinel Palazzo di Città e le verifiche tecniche delle auto da gara nell’annessa Piazza Amendola.