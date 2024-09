Un Giardino delle parole per i pazienti di Psichiatria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) CODOGNO (Lodi) Inaugurato ieri in città “Il”, un progetto di cura e riqualificazione destinato a garantire migliori condizioni di ricovero aidel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale di Codogno. L’intervento è stato realizzato grazie ai finanziamenti previsti nell’ambito dei progetti regionali per il rafforzamento dei dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze e ha riguardato sia l’interno che l’esterno del reparto con l’obiettivo di creare spazi più ampi, più fruibili e rispettosi della dignitàpersone ricoverate. In particolare, proprio al fine di trasformare il momento del ricovero in uno spazio di comunicazione, è stata creata un’area dedicata al dialogo.