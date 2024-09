Tensione fra Libano e Israele | appello internazionale per un cessate il fuoco temporaneo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)di Stati Uniti, Francia e altre potenze per una tregua di 21 giorni: obiettivo prevenire l’escalation e favorire la diplomazia Nelle ultime settimane, il conflitto frae Hezbollah lungo il confine libanese ha raggiunto livelli di violenza senza precedenti, suscitando preoccupazioni in tutto il mondo per una possibile escalation su vasta scala. In risposta alla crisi, Stati Uniti, Unione Europea e altri Paesi chiave hanno lanciato unper unil, con l’obiettivo di dare spazio alla diplomazia e prevenire un peggioramento della situazione.