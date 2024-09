Stupro choc a Porta Pia il racconto straziante della vittima | Urlavo ma…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lunedì 23 settembre una donna di 42 anni è stata aggredita e derubata da un 39enne senza fissa dimora, di origini marocchine, in un sottopasso diPia in centro a Roma. L’aggressore è stato individuato e fermato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e rapina, ma negli occhi e nella mentedonna quello che è successo quella sera resterà probabilmente indelebile. Il: “Un’ora che è sembrata un’eternità” Al Messaggero la 42enne ha raccontato l’orrore subito la sera di lunedì 23 settembre, mentre stava andando a piedi alla Stazione Termini per prendere l’autobus che l’avrebbeta a casa. Improvvisamente una persona l’ha bloccata per il braccio e l’ha trascinata nel sottopasso dove l’avrebbe stuprata per almeno un’ora, “che è sembrata un’eternità”.