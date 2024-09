Strage di Nuoro i vicini su Roberto Gleboni | Faceva i dispetti nel condominio e aveva reazioni spropositate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024)è l’operaio forestale e sindacalista della Cisl di 52 anni che, nella sua casa di, con una pistola calibro 7.65, ha ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti di 43 anni, la figlia Martina di 25 anni, il figlio Francesco di 10 anni, il vicino di casa Paolo Sanna di 69 anni (Per il figlio più piccolo die il vicino era stato avviato l’iter per la morte cerebrale. Durante la notte però, prima che fossero concluse le procedure, il cuore del bambino si è fermato). E ha ferito gravemente un altro figlio di 14 anni e la madre di 84 anni, Maria Esterina Riccardi. Gli inquirenti, tra cui i sostituti procuratori Riccardo Belfiori e Sandra Piccicuto, stanno ora indagando per cercare di scoprire i motivi che hanno portato una persona apparentemente tranquilla a compiere questa assurda