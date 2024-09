Stadio Milan Gazzetta | San Siro resta in piedi e i l’idea dei club è quella di…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024), Sanindeidi realizzare un nuovo impianto vicino al Meazza. Il piano Mile e Inter non intendono ristrutturare Sane intanto attendono che l’Agenzia delle Entrate fissi il prezzo per acquistare l’area circostante al Meazza e far partire il nuovo progetto che prevede la realizzazione di un nuovo impianto accanto alla struttura che oggi ospita le gare dei rossoneri e dei nerazzurri.era già stata presa in considerazione nel 2019, quando erano stati stimati circa 1,2 miliardi per il progetto dell’intera opera. Il passo più importante adesso – come riferisce ladello Sport – è quello che riguarda la valutazione dell’area da parte dell’Agenzia delle Entrate.