Splendida d’Italia quattro ragazze verso la finale nazionale in Calabria

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo i tanti rinvii a causa del maltempo la terza serata diestate è finalmente realtà. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni l’interno del Foro Annonario di Cesena ha ospitato le sfilate delleper la conquista degli ultimiposti disponibili per lache avrà luogo proprio in questi giorni in. Le regine della serata sono Alyssa Raggi che ha vinto la corona di prima classificata, poi: Sandra Fabbri, Ambra Calbucci e Serena Corelli. Ricordiamo cheè un nuovo concorsonato per porre al centro dell’attenzione la violenza sulle donne. Un grido di ribellione che lealzanoil cielo soprattutto in occasione dell’uscita che le vede protagoniste vestite in abito nero ed a capo chino.