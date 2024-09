Serie A gli arbitri della 6ª giornata | Colombo designato per Genoa-Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ già alta l’attesa in vista6ªdel campionato diA. Sarà Luca Sacchi di Macerata a dirigere la sfida tra Udinese e Inter, in programma sabato alle 15, mentre Andreadi Como dirigerà. Milan-Lecce in programma venerdì alle 20.45 è stata affidata a Luca Zufferli; Bologna-Atalanta (sabato 28/09 h.20.45) a Rapuano, Torino-Lazio (domenica alle 12.30) a Sozza; Como-Hellas Verona (domenica alle 15.00) a Giua; Roma-Venezia (domenica alle 15.00) ad Abisso; Empoli-Fiorentina (domenica alle 18.00) ad Aureliano; Napoli- Monza (domenica alle 20.45) Manganiello e Parma-Cagliari (lunedì 30/09 alle 20.45) a Fourneau. L'articoloA, gli6ªperCalcioWeb.