Sardegna | muore a 16 anni nello scontro con la scooter e un Apecar

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il giovanissimo, alla guida dello, stava rientrando a casa dove viveva con i genitori. Stava rientrando a casa, la scorsa notte, Crhistian Martinez, 16, nato e cresciuto ad Alghero quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – mentre guidava il suolungo la strada che da Alghero porta a Mamunantas, proprio all’altezza del passaggio a livello di Punta Moro, è andato a schiantarsi contro un, che viaggiava nella direzione opposta. Per ora non è ancora chiaro cosa sia accaduto la scorsa notte, le indagini sono state affidate ai carabinieri di Alghero. L’unica certezza è che il giovanissimo è praticamente morto sul colpo. Nonostante l’immediato intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118. Troppo gravi le ferite riportateschianto. Ora sarà compito dei militari ricostruire cosa sia realmente accaduto la scorsa notte.