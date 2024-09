Rinnovo dei vertici Rai | Frangi e Natale eletti componenti del Cda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) La maggioranza ha tirato dritto suldeiRai e ha aperto alla richiesta dell'opposizione di incardinare in tempi rapidi la riforma della tv pubblica. Un passo, questo, apprezzato sia dal M5S che da Avs, che hanno confermato la loro partecipazione al voto per i quattro consiglieri di nomina parlamentare. L'Aula della Camera ha proclamato l'elezione di Federicae di Robertoqualidel Cda della Rai. Il Senato, le cui urne sono aperte fino alle 13, procederà all'elezione degli altri due consiglieri di nomina parlamentare dell'azienda. Erano presenti 231 deputati. La candidata del centrodestra ha ottenuto 174 voti, mentre il candidato di riferimento di Avs ha incassato 45 consensi. Il Pd e Iv non hanno partecipato alle votazioni.