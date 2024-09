Rigenerazione urbana il Comune chiama gli stakeholders

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino è stata riconfermata tra le Aree urbane medie capoluogo di provincia per l’attuazione del Programma diIntegrataSostenibile P.R.I.U.S., che comprende interventi integrati, improntati alla sostenibilità e al consolidamento della dotazione infrastrutturale, per un miglioramento duraturo delle condizioni ambientali, climatiche, sociali e demografiche dell’area. L’obiettivo che l’Amministrazione si propone è coinvolgere soggetti pubblici e privati nell’azione amministrativa, al fine di acquisire manifestazioni di interesse contenenti proposte materiali ed immateriali per la redazione del Documento di Orientamento Strategico della città di Avellino.