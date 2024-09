Picchiata per anni dal compagno | salva grazie al gesto antiviolenza ad una festa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una vicenda di maltrattamenti in famiglia si è conclusa con l’arresto di un uomo a Milano,al coraggio di una giovane donna che ha utilizzato ildel “Signal for Help” per chiedere soccorso ai poliziotti. La 24enne, vittima di violenze da parte del, ha visto la sua situazione cambiare drasticamente con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.Leggi anche: Abusi sessuali nella scuola di calcio, arrestato allenatore: violenze su un alunno Il segnale di aiuto e l’arresto La giovane donna ha sfruttato iluniversale del “Signal for Help” – pollice piegato, quattro dita alzate e poi chiuse in un pugno – per comunicare ai poliziotti una richiesta di aiuto silenziosa ma inequivocabile. Questo segnale, ormai riconosciuto a livello internazionale come un modo discreto per segnalare situazioni di pericolo, è stato prontamente compreso dagli agenti.