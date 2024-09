Paul McCartney è vivo o morto? Come nasce la leggenda più folle del rock

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024) Diversi racconti sono legati ai Beatles ma uno dei più famosi è quello relativo alla presunta morte diavvenuta a causa di un incidente stradale il 9 novembre 1966. Secondo questa narrazione, dopo un litigio con i suoi compagni di band,prende la macchina per tornare a casa. Lungo la strada raccoglie Rita, un’autostoppista che, in preda all’entusiasmo dopo aver riconosciuto, lo distrae facendogli saltare un semaforo rosso. Di conseguenza la macchina sbanda, si schianta su un albero e prende fuoco. Il volto dirisulterebbe sfigurato e completamente irriconoscibile. A questa morte, poi, sarebbe seguita una sostituzione con un sosia dalle medesime caratteristiche artistiche per non rischiare lo scioglimento della band. Una decisione presa, secondo i complottisti, dallo stesso John Lennon e dal manager Epstein.