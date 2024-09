Palermo al via RESISTENZ? | la rassegna dedicata a cultura e attivismo politico – il programma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arte,unite in un’unica, perché tutte fanno parte di una visione comune. Con questo scopo l’associazione Our Voice ha organizzato alale?, una serie di incontri su Palestina, libertà di stampa, lotta politica accompagnati da mostre e laboratori: “In questo momento storico e, in cui si censura la libertà di espressione, l’arte e si criminalizza il dissenso, è sempre più importante creare momenti di scambio, di dibattito, di confronto”, dice Jamil El Sadi, attivista di Our Voice. Così una serie di Talk politici troverà spazio assieme a laboratori teatrali, artistici e di ricamo e mostre fotografiche dal 26 al 29 settembre 2024, al Cre.Zi. Plus, ai Cantierili Zisa. Laaprirà i battenti giovedì 26 alle 18 con l’intervento di Luisa Impastato, nipote di Peppino e presidente della Casa memoria.