Nanà | dal 27 settembre in radio Fuori posto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 272024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 24. “” è un brano dal sound fresco e moderno, con un linguaggio semplice e giovanile che parla di quanto una persona si possa sentireluogo senza chi che ama o senza una persona che è fondamentale nella sua vita. Questo può accadere nei luoghi e nei contesti più diversi. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “è un brano che all’interno del mio progetto musicale si inserisce come il proseguo di una storia; tutti i brani che finora sono stati scritti tra cui alcuni non ancora pubblicati, raccontano le mie esperienze, pezzetti della mia vita e penso che molte di queste esperienze le abbiano vissute e le vivano i miei ascoltatori.