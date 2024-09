Monster Hunter Wilds sarà giocabili a Lucca Comics & Games

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cacciatori italiani a rapporto! Capcom è felice di annunciare cheprotagonista della prossima edizione di, dovegiocabile per la prima volta in esclusiva italiana. La nuova evoluzione della pluripremiata serie– in uscita in contemporanea mondiale il 28 febbraio 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam con supporto crossplay – invaderà la Casermetta San Regolo durante il periodo dicon postazioni di gioco che permetteranno ai fan di cacciare in due quest imperdibili, in singleplayer e in multiplayer. Inoltre, il dungeon della Casermetta San Regolo prevederà avvincenti attività da veri cacciatori, in partnership con Red Bull.