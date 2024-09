Marchetti | analisi delle squadre che spendono di più nel calcio Fra esse la Juve a seguire il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024): l’importanza degli investimenti nel mondo delL’editoriale di Lucasu Tuttomercatoweb offre un’approfondita sul modo in cui i club calcistici investono per costruire le lorosottolinea che il costo dei cartellini dei giocatori e il monte ingaggi sono due parametri fondamentali per comprendere la filosofia e la strategia di spesa di un club. Spesa per i cartellini: La quantità di denaro investita per l’acquisto dei giocatori è un indicatore significativo della forza eambizioni di una squadra. Questo parametro non riflette solo il valore dei giocatori, ma anche la capacità di un club di attrarre talenti. Monte ingressi: Accanto alla spesa per i cartellini, il monte ingaggi rappresenta un’altra faccia della medaglia.