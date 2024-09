LIVE Cobolli-Bublik ATP Pechino 2024 in DIRETTA | romano all’imprevedibile esame kazako

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno dell’Atp 500 ditra Flavioe Alexanderche vuole confermarsi tra i primi 32 giocatori del mondo in questo finale di stagione, così da essere testa di serie nell’ormai imminente Australian Open 2025. Difenderà i punti del 3º turno la, ma c’è ancora una parte finale di stagione dovepuò veramente incrementare il bottino. Con qualche exploit un ranking finale intorno alla 22ª posizione mondiale non sarebbe così precluso. Oggi intanto, un match cha non sarà semplice portare a casa. Ilsi sa, non è il giocatore che fa della continuità il suo forte.