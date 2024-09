L’adolescenza politica irrisolta della sinistra su economia e mercato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra la nostalgia per Berlinguer e l’equilibrismo politico per restare al governo il più a lungo possibile e quasi con chiunque. Il percorsoitaliana degli ultimi dieci anni ricorda una definizione sempre attuale: «Oscillare tra un paleomarxismo retorico e un neoliberismo acritico». Ora siamo nella fase del «paleomarxismo retorico», dove a dichiarazioni forti e combattive non fanno rigorosamente mai seguito fatti. Le due fasi hanno almeno due punti in comune: il gruppo dirigente che è sostanzialmente lo stesso (con qualche abiura en passant) e un distacco ormai cronico dalla realtà di un Paese in lento e costante declino. Per certi versi ricorda i rivoluzionari da liceo, innamorati di quello che hanno letto sui libri, disinteressati al confronto con la realtà. Che nella migliore delle ipotesi viene vista come qualcosa da ricondurre ai propri schemi.