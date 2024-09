La solidarietà del Pd alla consigliera comunale Marialetizia Varricchio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il gruppo Pd del Comune di Benevento si schiera compatto con la compagna, vittima di un grave danneggiamento negli ultimi giorni. Mentre era a scuola – spiega nella nota il gruppo consiliare –sua auto, parcheggiata in un’area centralissima, sono stati asportati tutti e quattro i fari in un lasso di tempo inferiore a un’ora. Un fatto grave, perché avvenuto in un’area centrale della città, in pieno giorno e nei pressi di un istituto scolastico. A, come detto, tutta la nostra, ma nel contempo l’episodio, che risulta essere tutt’altro che isolato, deve aprire una necessaria riflessione sulla sicurezza. Non è possibile che la città e i cittadini sianomercé di gesti di questo tipo, di matrice vandalica, delinquenziale o balorda, perpetratiluce del sole e in pieno centro.