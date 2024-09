Il Reputation Manager aggiunge Cristian Nardi deve essere aggiornato sulle nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Nuovo Ruolo del: Un Ponte tra Legge, Etica e Immagine Aziendale Oltre al Digital Marketing, all’ufficio stampa e agli addetti alla sicurezza informatica, emerge una figura indispensabile: ildella reputazione digitale, ma di cosa si occupa esattamente e perché e diventa un ruolo rilevante per molte aziende edi successo. Questo professionista sta acquisendo un ruolo sempre più cruciale per le aziende, fungendo da ponte tra aspetti legali, compliance, gestione del rischio e comunicazione strategica. Il suo compito non si limita più al monitoraggio e al miglioramento della reputazione online o alla gestione delle crisi, ma si estende a una funzione di guida nell’implementazione di normative complesse come il GDPR, il diritto societario, la proprietà intellettuale e la protezione dei dati.