Grande Fratello Beatrice Luzzi l’ha fatta grossa | Myrta Merlino Luxuria e Stefania Orlando la asfaltano

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 26 settembre 2024)è la nuova opinionista del, in coppia con Cesara Buonamici che già abbiamo visto lo scorso anno nello stesso ruolo. L’ultima puntata del reality ha scatenato unapolemica contro l’ex gieffina; il motivo sono state le parole usate per parlare dell’atteggiamento di Shaila Gatta, attualmente nel cast del programma. La concorrente della trasmissione di Alfonso Signorini è “colpevole” di aver ballato in modo sensuale con più di uno dei suoi coinquilini. Secondo, questo comportamento sarebbe provocatorio e scatenerebbe delle reazioni “inconsulte” nei ragazzi coinvolti. Ecco le sue parole esatte durante la diretta: “La libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali“.