Da Berlino doccia gelata su Urso Nessuna intenzione di rivedere le scadenze sul passaggio alle auto elettriche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Adolfoci aveva creduto. La corazzata Germania al suo fianco nell’italica battaglia per rntare il percorso di riduzione delle emissioni nocive dellemobili. Dopo l’entusiasmo di alcuni giorni, mercoledì latiepidina. Nel giorno in cuipresentava il suo piano a Bruxelles, il ministro dell’Economia tedesco Habeck spiegava che si, alcune cose vanno sistemate ma la scadenza del 2035 per la fine della produzione dia benzina e diesel non è in discussione. Oggi lasi è fatta ghiacciata. “La Germania non vuole indebolire le regole climatiche, per noi gli obiettivi climatici sono fondamentali e vediamo già un pericolo che l’industria Ue non regga la competizione con veicoli elettrici provenienti da altrove.